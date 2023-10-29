Fenerbahçe taraftarları balkonlarından maçı izledi

İHA
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'a konuk oldu.
Pendik Stadı, yenilenme çalışmasının tamamlanmasıyla ligde bu sezon evinde ikinci maçına çıktı.
Mücadelenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dek gelmesi sebebiyle tribünlerde Türk bayrakları dağıtılırken, çevre binalarda da Türk bayraklarının asıldığı görüldü.
Vatandaşlar maçı evlerinden izledi
Ön cephesi stadyuma bakan binalarda vatandaşlar balkonlarına Fenerbahçe bayrakları asarken, karşılaşmayı da evlerinden takip etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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