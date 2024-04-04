Fenerbahçe taraftarları isyanda: Galatasaray'a Süper Kupa hediye etmeyin Süper Kupa finalinin ertelenmesi ve yabancı hakem talebi reddedilen Fenerbahçe, Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu karara karşı çıkıyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü'nün "Süper Kupa'yı Mayıs ayının sonunda, yabancı hakem ve yabancı VAR ile oynayalım" talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmedi.

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak finale talepleri kabul edilmezse U19 takımı ile çıkacaklarını açıklamıştı.

Başkanvekili Erol Bilecik, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenip karşılaşmanın yabancı bir hakemle yönetilmesi için ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını belirtmişti.

Taraftarlar U19 fikrine karşı

Ancak yönetimin bu kararına rağmen Fenerbahçe taraftarları öfkeli. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine kupa hediye etme fikrinden vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor.

X'te açılan hashtagde binlerce taraftar, "TamKadroŞanlıUrfaya" diyerek takımlarının Süper Kupa finaline tam kadro çıkması gerektiğini ifade ediyor.

Bakalım Ali Koç ve kurmayları taraftarının bu isteğine nasıl karşılık verecek.