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Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla yenmiş ve yarı finale yükselmişti.

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıkmıştı.

Buruk bu olay sonrasında yere düştü. Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart göstermişti.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

3 MAÇ MEN CEZASI ALDI

Yaşanan bu olayın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç men ve 292 bin 500 TL para cezası verdi.

TARAFTAR, MOURINHO'YU DESTEKLİYOR

Bu gelişmelerin sonrasında ise ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, taraftarlara mikrofon uzattı.

Palavar, Fenerbahçeli futbolseverlere olayı nasıl değerlendirdiklerini sordu.

Sarı-lacivertliler ise Okan Buruk'un Mourinho'yu kışkırttığını savundu ve teknik direktörlerini destekledi.