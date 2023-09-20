Fenerbahçe taraftarları Ümit Özat ve Serhat Akın'a ateş püskürdü Fenerbahçe'nin unutulmaz iki ismi Ümit Özat ve Serhat Akın; Dusan Tadic ve İsmail Kartal için söyledikleri sözler nedeniyle sosyal medyada linç edildi.

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Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Ümit Özat ve Serhat Akın sosyal medyada tepki çekti.

Birbirleriyle sık sık atışan ikili, bu kez birlikte linçlendi.

Hem Serhat Akın hem de Ümit Özat'ın sarı-lacivertlileri eleştirmesi taraftarları da kızdırdı.

Biri Tadic'i kötüledi, diğeri İsmail Kartal'ı

Ümit Özat, Galatasaray’ın yeni transferi Ziyech ve Fenerbahçeli Tadic’e yönelik yaptığı yorumda şunları söyledi:

Tadic’in ayakları değil çenesi konuşuyor. Orta yaptın mı yok, şut attın mı yok, adam geçtin mi yok. Ziyech’in dünkü 45 dakikalık performansını Tadic’in 10 maçlık performansına değişirim.

Serhat Akın’ın ise “İsmail Hoca 10/10 değil 100/100 yapsa da olmaz.” sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Taraftarlar, iki eski yıldıza “Yazıklar olsun”, “Size asla FB’de görev verilmeyecek. Onun acısı var” sözleriyle tepki gösterdi.