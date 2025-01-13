Fenerbahçe tarihinin en erken golünü yedi

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Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Süper Lig tarihine geçen bir golle sarsıldı. Maçın henüz 25. saniyesinde Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gol, sarı-lacivertli ekibin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol olarak kayıtlara geçti.

SEZONUN EN ERKEN İKİNCİ GOLÜ

Pedrinho'nun bu golü, Süper Lig'deki sezonun en erken ikinci golü oldu.

Sezonun en erken golü ise Antalyaspor formasıyla Samudio tarafından Beşiktaş’a karşı maçın 24. saniyesinde atılmıştı.