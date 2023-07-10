Fenerbahçe Teknik direktörü İsmail Kartal'dan transfer sözleri

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup'taki ilk maçında Fenerbahçe, normal süresi 0-0 tamamlanan mücadelede Zenit'e penaltılarda 4-3 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takıma takviyeler olacağını belirterek, "Aramıza katılacak oyuncular var. Savunma, orta saha ve hücum hattına oyuncular katılacak. Yakın zamanda bazı isimlerin kulübümüz tarafından açıklanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

Sakat oyuncularımızı korumak adına yaygın bir şekilde 90 dakikayı bitirebilmeyi hedefliyorduk. Hazırlık maçına bu kadar taraftarın gelmesi her iki takımı da motive etti. Zenit takımını tebrik ediyoruz. Biz takım olarak yüzde 100 hazır gelemedik. Güzel bir kamp dönemi geçirip ülkemize geri dönmek istiyoruz. Zamanla yarışıyoruz şu an. Ayın 26'sında UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçımız var. Bir yandan sakat oyuncular var. Bir de oyuncuların bu kadar uzun süren ligin ardından daha fazla dinlenmesi gerekiyordu. Sakatlıklar olmadan güzel bir hazırlık dönemi geçirmemin peşindeyiz. Enerji ve coşku gayet iyi durumda. Bugün de bunu bana sahada gösterdiler.