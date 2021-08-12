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    Fenerbahçe Token'den 268.5 milyon lira gelir elde edildi

    Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamayla geçtiğimiz günlerde ön satışa açtığı Fenerbahçe Token'den 268.5 milyon liralık gelir elde ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 17:09
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    Fenerbahçe Token'den 268.5 milyon lira gelir elde edildi

    Fenerbahçe, "Fenerbahçe Token" ön satış sürecinden 268.5 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.

    Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

    Fenerbahçe Token den 268.5 milyon lira gelir elde edildi #1

    9 MİLYON EURO LİMİT AÇILDI

    Öte yandan bu gelirin 3'te 1'i olan 89.5 milyon lira (9 milyon euro) kurallar gereği Fenerbahçe'nin limitine dahil olacak. Sarı-lacivertliler bu hamleyle transferde de önünü açmayı başardı.

    Fenerbahçe Token den 268.5 milyon lira gelir elde edildi #2

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