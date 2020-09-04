Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı

Sarı lacivertli kulüp, 30 yaşındaki deneyimli oyuncuyla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in ardından Tolgay Arslan'ın da sözleşmesini feshetti.

"BUNDAN SONRAKİ KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı lavivertliler tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Tolgay Arslan’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.





ALMANYA'YA DÖNME İHTİMALİ VAR

Yeniden Hannover 96 formasıyla Almanya'ya dönme ihtimali olan Tolgay Arslan, Dortmund altyapısında yetiştikten sonra 2015'te Hamburg'tan Beşiktaş'a transfer olmuş 2018-19 sezonunun devre arasında ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.