Fenerbahçe, toplantı kararını KAP'a bildirdi

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Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Hakem Halil Umut Meler'in maçı bitiren düdüğü çalmasının ardından ise saha içerisinde ortalık karıştı.

Birçok olayın yaşandığı karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını duyurmuştu.

Sarı-lacivertliler bu kararı bugün KAP'a bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun, 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.



1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,



Gündem:



1- Açılış,



2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,



3- Saygı Duruşu,



4- İstiklal Marşı,



5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,



6- Kapanış.



katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.