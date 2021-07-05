Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda

Sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası Kampı'nda geçirecek olan Fenerbahçe'de genel fotoğrafta Volkan Demirel'in olmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi geçen sezon olduğu gibi Topuk Yaylası Kampı'nda hazırlıklarına başladı.

VOLKAN DEMİREL'SİZ FOTOĞRAF

Eski yöneticilerden rahmetli Serkan Acar'ın isminin verildiği tesislere doğru harekete geçen sarı-lacivertliler toplu bir poz verirken antrenörlerden Volkan Demirel'in fotoğrafta yer almaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin tartıştığı isimlerden olan Volkan Demirel'in teknik ekipten ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmezken, Pereira'nın ekibinin yanı sıra Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın da fotoğrafta yer alması dikkat çekti.