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    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü

    Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler Pelkas'ın şık golüyle maçı 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 21:23
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    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı.

    PELKAS'TAN ŞIK GOL

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Dimitrios Pelkas, topu sürdü ve takım arkadaşlarının bindirmesini bekledi. Ceza sahası yayına doğru gelince Pelkas, topu kaleye vurdu ve Uğurcan Çakır'ın solundan top ağlarla buluştu.

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #1

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #2

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

    Trabzonspor deplasmanında 4 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti. 10 maç aradan sonra kaybeden Trabzonspor, 48 puanda kaldı.

    Trabzonspor, ligde bir sonraki maçını 4 Mart Perşembe saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe ise aynı gün saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #4

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #5

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #6

    Fenerbahçe Trabzon deplasmanından 3 puanla döndü #7

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