- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe-Trabzonspor - CANLI SKOR
Fenerbahçe-Trabzonspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 18:54
- Güncelleme : 25.10.2020 - 19:48
CANLI SKOR İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
44' Trabzonspor ceza sahasına çok yakın bir nokradan serbest vuruş kullanacak.
39' Kullanılan köşe vuruşunu Edgar Ie uzaklaştırdı.
26' Caner'in kullandığı serbest vuruşu Uğurcan tokatlayarak uzaklaştırdı.
23' Gol... Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor (Afobe)
19' Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Altay'da kaldı.
16' Trabzonspor'da Kamil Ahmet'in ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
15' Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir'in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
12' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşu ters kanattan taca çıktı.
9' Fenerbahçe maç başında Caner'in ortalarıyla tehlikeler yaratıyor.
6' Trabzonspor'da savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Afobe, Tisserand'a faul yaptı.
2' Caner'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan'da kaldı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetirken maç ise beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 11, Trabzonspor'un ise 5 puanı bulunuyor.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe