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    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 21:13
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    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde lider Trabzonspor'u ağırladı.

    Yüksek tempoda oynanan maçın 18. dakikasında rakibine faul yapan İrfan Can Kahveci, direkt kırmızı kart ile oyundan çıktı.

    10 kişi rakibine karşı 22. dakikada Trabzonspor, Nwakame'nin golü ile 1-0'lık üstünlük sağladı.

    İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, devre arasına 1-0 önde gitti.

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı #1

    FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE 1 PUANI ALDI

    İkinci yarıda da mücadele yüksek tempoda oynandı. Maçın 71. dakikasında sahneye çıkan Miha Zajc, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü kaydetti.

    Maçta başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da beraberliğe razı oldu.

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı #2

    TRABZONSPOR FARKI 15 YAPTI

    Bu sonuçla Trabzonspor puanını 67'ye yükseltirken, Fenerbahçe de 47 puana ulaşarak 3. sırada yer aldı.

    Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkını 15'e yükseltti.

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı #3

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı #4

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı #5

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile berabere kaldı #6


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