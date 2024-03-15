Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda dün sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan ve adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe, ara vermeden Trabzonspor maçı hazırlıklarına start verdi.

Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman bireysel çalışmayla tamamlandı

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmasıyla devam eden oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Hazırlıklar yarın sona erecek

Dün akşam Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışması ile noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)