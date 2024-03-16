Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Trabzon'a gidecek

Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon’a uçacak.