Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Fenerbahçe, Trabzon'a gidecek
Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Trabzon’a uçacak.
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