Fenerbahçe - Trabzonspor maçında gözler Tadic ve Visca'da Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor maçına saatler kala iki takımın lider oyuncuları olan Dusan Tadic ve Edin Visca'dan bahsetmek istedik. Dev maçta gözler bu iki futbolcuda olacak.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Dev maç öncesi iki takımda da birçok tehlikeli oyuncu bulunurken, Dusan Tadic ve Edin Visca isimleri öne çıkıyor.

Kadıköy'ü seviyor

Ligimizin tecrübeli isimlerinden Visca, sakatlıkların ardından takıma döndü. Kadıköy deplasmanlarını seven Boşnak futbolcunun hücum hattında Onuachu'yla birlikte fark yaratması bekleniyor.

Bu sezon 9 maçta 2 gol 1 asist yapan Visca, bu rakamları Şükrü Saraçoğlu'nda ileri taşımak istiyor.

Tadic sahada lider

Sarı-lacivertlilerin başarılı ismi Dusan Tadic de bu sezon yaptığı asistler ve kilit paslarıyla dikkat çeken futbolcular arasında. 19 maçta 6 gol 4 asist yapan Tadic, arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla dikkat çekerken, daha becerikli olunması durumunda rakamları ikiye katlamaya da yakın gözüküyor.

Takımın saha içindeki lideri olan Sırp oyuncu Dzeko ve Szymanski ile birlikte bordo-mavili savunmayı zorlayacak.