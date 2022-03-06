Fenerbahçe Trabzonspor maçında sahaya yabancı maddeler atıldı

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maça ise sahaya giren bir taraftar ve atılan yabancı maddeler damga vurdu.

Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları Süper Lig'in 28. hafta maçında Kadıköy Stadı’nda karşılaştı.

İki takımında karşılıklı gol pozisyonu bulduğu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

HAKEMİN KARARLARI TEPKİ TOPLADI

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün maçta verdiği kararlar ise Fenerbahçeli taraftarların ve futbolcuların tepkilerine neden oldu.

Fenerbahçe'nin orta sahası İrfan Can Kahveci'nin maçın 18. dakikasında Siopis'e yaptığı faulde Küçük önce oyunu devam ettirdi. Sonrasında ise VAR'a gitmesi üzerine pozisyonu seyreden Küçük, İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kart ile cezalandırıp, Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasına sebep oldu.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Pozisyonun hemen ardından ilk yarının sonunda tribünlerden sahaya inen bir Fenerbahçe taraftarı, hakem Küçük'ün üzerine koştu.

SAHAYA YABANCI MADDELER ATILDI

Bu ve benzer pozisyonlar Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekmesi üzerine, taraftarlar sahaya yabancı maddeler fırlattı.

Fenerbahçeli taraftarların sahaya fırlattığı maddelerden biri de bir akıllı telefondu.