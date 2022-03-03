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    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının derbi taktikleri

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının derbi taktikleri

    Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'da teknik adamların analizleri devam ediyor. Fenerbahçe 2 futbolcuya özel önlem alırken, Avcı'nın hedefi ön alan presi.
    • Özel İçerik
    • 03.03.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 10:48
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    Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluğa adım adım yaklaştığı sezonda Fenerbahçe deplasmanına konuk oluyor.

    İsmail Kartal ve Abdullah Avcı'nın düellosuna şahit olacak olan Şükrü Saraçoğlu'ndaki maç öncesi iki takım da taktik çalışmalarını sürdürüyor.

    TRABZONSPOR ÖN ALAN BASKISIYLA SONUCA GİDECEK

    Bordo-mavililerde Abdullah Avcı, sarı-lacivertlilerin bek sorununu iyi şekilde analiz edipi Nwakaeme ve Edin Visca'ya özel görev verdi. İkilinin bireysel yeteneklerine çok güvenen Avcı, Fenerbahçe savunmasını kanat akınlarıyla dağıtmayı planlıyor.

    Önde baskı konusuna da önem veren Avcı, Slavia Prag'ın bu taktiği karşısında zorlanan, oyun kurmakta başarılı olamayan sarı-lacivertlilerin hücuma çıkmasını da bu şekilde önlemeyi düşünüyor.

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının derbi taktikleri #1

    FENERBAHÇE'DE ÖZEL ÖNLEM

    Takımının savunma zaaflarını iyi bildiğini düşünen ve bu yönde çalışmalar yapan İsmail Kartal, Süper Lig'in zirvesinde yer alan rakibini durdurmak için uzun mesailer harcıyor.

    Analiz ekibiyle bordo-mavilileri ezberleyen İsmail Hoca, Nwakaeme ve Visca'yı durdurmanın yollarını arıyor. Özel önlem alacağı ikili için orta sahadan bir oyuncuyu da markaja yollamayı düşünen deneyimli teknik adam, kanat akınlarını ikili baskılarla bertaraf etmeyi hedefliyor.

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının derbi taktikleri #2

    SANTRFORDA SERDAR DURSUN

    Hücum noktasında Serdar Dursun'dan yararlanacak olan İsmail Kartal'ın, Vitor Hugo'nun yokluğunu da bir şekilde fırsata çevirmek istediği de gelen haberler arasında.

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının derbi taktikleri #3

    PUAN FARKI 20

    Ezeli rakiplerin geride kalan 27 hafta itibarıyla aralarındaki puan farkı 20.

    İyi bir performans gösteren Trabzonspor, Fenerbahçe'ye attığı puan farkıyla taraftarlarını da memnun ederken, en yakın rakibi Konyaspor'un da 17 puan önünde bulunuyor.

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçının derbi taktikleri #4


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