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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

    Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 12:06
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    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

    Süper Lig'de 6 hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    DEV MAÇA CÜNEYT ÇAKIR

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

    Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi #1

    5. KEZ CÜNEYT ÇAKIR

    Cüneyt Çakır yönetiminde daha önce 4 kez Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı oynandı. Bunlardan 2'sini bordo-mavili takım kazanırken 1 tanesinden ise sarı-lacivertliler galibiyetle ayrıldı; oynanan diğer maç ise beraberlikle sonuçlandı.

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi #2

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