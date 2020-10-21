Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 6 hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

DEV MAÇA CÜNEYT ÇAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 6. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı belirtildi.

5. KEZ CÜNEYT ÇAKIR

Cüneyt Çakır yönetiminde daha önce 4 kez Fenerbahçe ve Trabzonspor maçı oynandı. Bunlardan 2'sini bordo-mavili takım kazanırken 1 tanesinden ise sarı-lacivertliler galibiyetle ayrıldı; oynanan diğer maç ise beraberlikle sonuçlandı.