Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını bitirdi Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.00'da sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe kampa girdi

İkinci bölümde sahada ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular 2 grup halinde 5’e top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)