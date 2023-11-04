Kadıköy'de muhteşem derbi! Trabzonspor 26 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. İsmail Kartal’ın ekibi Fenerbahçe ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, hakem Zorbay Küçük’ün düdük çaldığı derbide Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Onuachu takımını öne geçirdi

Müsabakada gol perdesini konuk ekip Trabzonspor açtı. 10. dakikada Edin Visca'nın soldan yaptığı ortaya uygun pozisyonda kafayı vuran Paul Onuachu topu filelere gönderdi ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Trabzonspor, soyunma odasına önde girdi

Fenerbahçe beraberlik için yüklenirken Trabzonspor 42. dakikada Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Onuachu'nun kafasıyla bir gol daha buldu fakat VAR incelemesinin ardından Onuachu'nun İsmail Yüksek'e faul yaptığı tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İlk yarıda tek gole sahne olan derbide Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıya gollerle başladı

İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor 46. dakikada Berat Özdemir'in attığı golle skoru 2-0'a getirirken yalnızca bir dakika sonra Nicolas Pepe'nin golü durumu 3-0 yaptı.

Tadic'in penaltı golleri skoru belirledi

Üst üste yediği gollerle sarsılan Fenerbahçe farkı kapatmak için yüklenirken 59. dakikada Mehmet Can'ın ceza sahasında Tadic'e yaptığı müdahale sonrası penaltı kararı çıktı. Dusan Tadic 60. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip farkı ikiye indirdi.

85. dakikada Mehmet Can Aydın'ın Crespo'ya yaptığı müdahale sonrası bir kez daha penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Dusan Tadic'in vuruşu direkten döndü. Ancak hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından penaltının tekrarlanmasını istedi. Penaltıyı gole çeviren Tadic skoru 3-2'ye getirdi ve fark bire indi.

Enis'in golü VAR'dan döndü

90+5. dakikada Trabzonspor, Enis Destan ile dördüncü golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından golden önce Trezeguet'nin Osayi Samuel'e faul yaptığı tespit edildi ve karar iptal edildi.

Haftayı Galatasaray lider bitirdi

Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 19'a yükseltti. 30 puanda kalan Fenerbahçe ise haftayı Galatasaray'ın ardındam ikinci sırada tamamladı.

İsmail Yüksek kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek 68. dakikada Bakasetas'a yaptığı faulle sarı kart gördü. Milli futbolcu 78. dakikada Trezeguet'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan doğan kırmızı kartla oyundan atıldı. Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.

Trabzonspor'dan 26 yıl sonra ilk

Trabzonspor ligde Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda mağlup etti. Bordo-mavili ekip en son 1997-98 sezonunun üçüncü haftasında bu deplasmanda kazanmıştı. Trabzonspor o maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde 26 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet yaşayan Trabzonspor, 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'nin serisi sona erdi

Bu yenilgi sonrası Fenerbahçe'nin galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu da kapsayan bir şekilde 21 maçlık galibiyet serisine sahipti.

Fenerbahçe'nin mağlubiyetiyle ligde henüz yenilgi yaşamayan tek takım Galatasaray kaldı.

Canlı Skor

Maç sonucu: Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor

98' Uğurcan Çakır, zaman geçirdiği için hakem Zorbay Küçük'ten sarı kart gördü.

97' Oosterwolde'nin Berat Özdemir'e Trabzonspor yarı alanında yaptığı harekete hakem Zorbay Küçük faul kararı verdi. Kadıköy'de sinirler gerildi.

96' Hakem Zorbay Küçük, Trezeguet'nin gol öncesinde faul yaptığını tespit etti.

94' Trezeguet'nin ceza sahası içinden verdiği pasta Enis Destan topu ağlara gönderdi ancak VAR hakemi Mete Kalkavan yeniden izleme uyarısı verdi.

93' Bakasetas serbest vuruşu kullandı ama top doğrudan dışarı gitti.

91' Fenerbahçe'de Tusan Tadic penaltıda bir kez daha topun başına geçti ve golünü attı. Şimdi skor 2-3.

90’ Gol… Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor (Tadic) (P)

88' VAR kontrolünün ardından Mendy ceza sahasına erken girdiği için penaltının tekrarlanmasına karar verildi.

87' Dusan Tadic'in penaltı vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topta İrfan Can'dan seken topa Tadic tekrar vurdu. Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

87' Mehmet Can Aydın karşılaşmada ikinci kez penaltıya sebebiyet verdi.

86' Çok adamla rakip kaleye giden Fenerbahçe'de Crespo, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

85' Bakasetas'ın tekrar kullandığı köşe vuruşunda Michy Batshuayi topu karşıladı.

84' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Stefano Denswil'in vuruşu savunmadan tekrar kornere gitti.

83' Sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Trezeguet ceza sahası içine girdi. Osayi Samuel geriden çok hızlı gelip topu dışarıya yolladı. Nijeryalı oyuncu pozisyonun ardından sakatlık yaşıyor.

82' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ceza sahası içine ortasında top hiçbir Fenerbahçeli isme gitmedi.

81' Rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu, Bakasetas'ın kendisine devam eden müdahalesinin ardından Bakasetas ile tartışma yaşıyor.

80' Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Mert Müldür oyuna giren isim oldu.

79' Trabzonspor'da Eren Elmalı ve Visca oyundan alınırken, Jens Stryger Larsen ile Taxiarchis Fountas oyuna dahil oldu.

78' Fenerbahçe'de rakibini omzundan çeken İsmail Yüksek, ikinci sarttan oyun dışında kaldı.

77' Edin Visca, Ferdi'yi formasından çekerek sarı kart gördü.

77' Bordo-mavililerde Eren Elmalı oyuna devam edemiyor. Milli oyuncu için oyun alanına sedye getirildi.

76' Michy Batshuayi'nin ara pasında sağ kanatta dönüp ilerleyen İrfan Can yerden vurdu. Top Uğurcan'ın bakışları arasında yan ağlarda kaldı.

74' Oyundan alınan Samet Akaydin doğrudan soyunma odasına yöneldi.

73' Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Zajc oyundan alındı. Crespo ile Batshuayi oyuna dahil oldu.

73' Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yerine Enis Destan oyuna dahil oldu.

72' Sol çizgiye inen Sebastian Szymanski yerden sert kesti. Uğurcan Çakır kapadığı köşede topa sahip oldu.

71' Sağ kanattan içeri sıyrılan İsmail Yüksek sol ayağıyla vurdu. Top savunmadan döndü.

70' Tadic ile harika bir duvar pası yapan Ferdi Kadıoğlu ceza yayı üzerinden vurdu. Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

69' Visca sağ kanatta kaptığı topta hızlı geldi. Visca'nın ortaya çıkardığı topta topun gelişine vuran Trezeguet kaleciyi geçemedi.

68' Bakasetas'ın serbest vuruşta direkt kaleyi denediği top savunmadan sekti.

67' Sağ kanatta ilerleyen Bakasetas, İsmail Yüksek'in müdahalesiyle yerde kaldı. İsmail Yüksek sarı kart görüyor.

66' Hızlı paslarla gelen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sol kanattan ortaladığı top Dzeko'yu aştı.

65' Fenerbahçe yine penaltı bekliyor. Ceza sahası içinde topu alan Szymanski, Baniya ile mücadelesinde yerde kaldı. Sarı-lacivertliler hakeme yoğun itirazda bulunuyor.

63' Fenerbahçe yine penaltı bekliyor. Sol kanatta Tadic'in ortasında Mehmet Can'dan seken top kornere gitti. Sarı-lacivertliler elle oynama itirazında bulundu.

61' Tadic top ve kaleciyi farklı köşeye yollayarak farkı ikiye indirdi.

61’ Gol… Fenerbahçe 1-3 Trabzonspor (Tadic) (P)

59' Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösteriyor.

57' Kullanılan kornerin devamında Ferdi yine aynı bölgeden vurdu. Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.

57' Ceza sahası içi sol çaprazında Ferdi'nin şutu savunmadan kornere gitti.

56' Abdülkadir Ömür'ün savunma arkasına pasında Dominik Livakovic kalesini terkederek golü önledi.

52' Sağ kanatta topu rakibinden kurtaran İrfan Can yerde kaldı. Eren Elmalı sarı kart görüyor.

50' Szymanski'nin sol kanattan ortasında Denswill, Dzeko'dan önce topa dokunarak topu kornere yolladı.

47' Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.

47’ Gol… Fenerbahçe 0-3 Trabzonspor (Pepe)

46' Sol kanattan içeriye çevrilen ortada Fenerbahçe savunmasının ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa yerden uzaktan sert vuran Berat Özdemir topu ağlara yolladı.

46’ Gol… Fenerbahçe 0-2 Trabzonspor (Berat)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor

45' Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İrfan Can Eğribayat'a sarı kart gösterdi.

45' Zorbay Küçük köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında topu alan Visca, sarı-lacivertli oyunculara geçit vermedi.

45' Fenerbahçe penaltı bekliyor. İsmail Yüksek'in ara pasında son çizgide pasını veren Szymanski, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük, VAR ile iletişim halinde.

44' Kullanılan köşe vuruşunun devamında ceza sahası dışında Zajc'ın sert vuruşu direğin yanından dışarıya gitti.

43' Sol kanatta içeriye çeviren Ferdi Kadıoğlu takımına korner kazandırdı.

42' Zorbay Küçük, köşe vuruşu kullanıldığı sırada Onuachu'nun İsmail Yüksek'e faul yaptığını işaret etti.

42' Trabzonspor golü buldu ancak karar faul! Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Paul Onuachu'nun kafayı vurduğu top ağlara gitti ancak Zorbay Küçük faul olduğu gerekçesiyle faul kararı verdi.

41' Sağ kanatta atak geliştiren Trabzonspor'da Mehmet Can'ın ara pası Ferdi'den sekip kornere gitti.

37' Sağ kanattan etkili gelen Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kale önüne ortasını yaptı. Trabzonspor savunması hata yapmadı.

33' Ferdi'nin savunma arkasına topu İrfan Can Kahveci'nin uzağına gitti, aut.

32' Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Paul Onuachu'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

26' Rakiplerinden bir bir sıyrılan İrfan Can Kahveci sağ kanatta Szymanski'yi düşündü. İrfan Can'ın pası Trabzonsporlu oyuncularda kaldı.

25' Ters kanadı düşünen Miha Zajc'ın uzun pası başarısız, aut.

24' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası içine giren Szymanski, Tadic ile duvar pası yaptı ancak Trabzonspor savunması Polonyalı oyuncuya şut şansı tanımadı.

23' Hızlı çıkan Fenerbahçe'de Szymanski sol kanattan ters kanada uzun pas attı. Araya giren Eren Elmalı hızlı hücumu engelledi.

22' Pasla kullanılan köşe vuruşunda Ferdi sağ çaprazdan ceza sahası içine yolladı. Trabzonspor savunması bu topta başarılı.

20' Samet Akaydin'in sağ kanatta Osayi'ye pasında Visca kayarak topu taca yolladı.

17' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşunu Osayi Samuel ön direkte karşıladı.

15' Tadic'in ceza sahası içine yolladığı topu Edin Dzeko kontrol edemedi.

12' Fenerbahçe penaltı bekliyor. Sarı-lacivertli oyuncular ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Eren Elmalı'nın elle oynadığı yönünde itirazlarda bulundu.

10' Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.

10’ Gol… Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor (Onuachu)

9' Sol kanatta Pepe'den sıyrılan Ferdi ortayı yaptı. Uğurcan kalesinden çıkıp rahat bir şekilde topa sahip oldu.

8' Sağ kanatta pası alan Osayi içeriye çevirdi. İrfan Can'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

7' Mehmet Can'ın savunma arkasına yükselttiği topu Samet Akaydin uzaklaştırdı.

4' Hızlı gelen Trabzonspor'da Abdülkadir'in pasında Visca topla buluştu ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

3' Baskı sonucu ön alanda topu kapan Fenerbahçe'de İrfan Can ayak içiyle uzak köşeyi düşündü. Top yandan az farkla dışarıya gitti.

2' Fenerbahçe maçın başında sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Szymanski'nin ortasında Oosterwolde'nin kale önündeki şutu savunmadan döndü.

1' Maç başladı.