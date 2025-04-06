Fenerbahçe - Trabzonspor - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: FENERBAHÇE 0-0 TRABZONSPOR

16' Trabzonspor, orta alanın sol tarafından üst üste taç atışları kullandı.

15' Mert Müldür, ceza yayı sol gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

14' Osayi Samuel'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Szymanski, penaltı noktasında topu kontrol ederek bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan sekip yükseklik kazanan topa, kaleci Uğurcan Çakır sahip oldu.

12' Saint Maximin, orta alandan rakip kaleye ilerlerken orta alanda Malheiro'nun faulüne maruz kaldı. Pozisyonun ardından Malheiro, sarı kart gördü.

11' Trabzonsporlu oyuncular ön alanda Fenerbahçe savunmasına ön alan baskısı yapıyor...

9' Mert Müldür, rakip ceza yayının gerilerinden ceza sahasına derin bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak Savic'in kontrolünde dışarı çıktı. Trabzonspor, kale vuruşu kullanacak.

8' Zubkov'un direk kaleye gönderdiği serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.

7' Zubkov, rakip ceza sahası sağ dışında Alexander Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Djiku, sarı kart gördü.

6' Fenerbahçe, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Trabzonspor savunmasında boşluk arıyor...

5' Dusan Tadic, sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Trabzonspor savunması topu karşıladı. Bir kez daha Dusan Tadic'e gelen topta Tadic, bekletmeden ceza sahası sağındaki Edin Dzeko'ya pasını aktardı. Dzeko'nun sağ ayak üstüyle dar açıdan çektiği şut farklı şekilde dışarı gitti.

4' Fenerbahçe, hazırlık pasları yapıyor...

3' Arif Boşluk, orta alanda Sofyan Amrabat'a faul yaptı.

2' Oleksandr Zubkov, orta alanda Mert Müldür'e faul yaptı.

2' Denis Draguş, orta alanda Fred'e faul yaptı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor.

Karşılaşmada Bersan Duran ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Polonyalı Daniel Stefanski.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Saviç, Okay, Arif, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Draguş, Banza