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    Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3 golle yendi

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3 golle yendi

    Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı Tisserand, Valencia ve Cisse'nin golleriyle 3-1 kazanarak 9 maçlık hasreti sonlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 20:54
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 21:01
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    Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

    FENERBAHÇE 2. YARI AÇILDI

    Trabzonspor'un tek golünü 23. dakikada Benik Afobe kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 51. dakikada Serkan Asan (k.k.), 55. dakikada Enner Valencia ve 72. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

    Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 14'e yükseltirken, Trabzonspor 5 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Trabzonspor u 3 golle yendi #1

    THIAM, SERDAR VE FERDİ YOK

    Fenerbahçe'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

    Alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam, bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmeyen Ferdi, 21 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

    Öte yandan henüz hazır olmayan Diego Perotti'nin yanı sıra kadroda düşünülmeyen Nabil Dirar da maçta yer almadı.

    Fenerbahçe, Trabzonspor u 3 golle yendi #2

    TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

    Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

    Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Fausseni Diabate, Safa Kınalı ve Joao Pereira'yı yedeğe çekti.

    İngiliz çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine kart cezasını tamamlayan Flavio, sakatlığı geçen Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

    Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı açıklanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen, kadroda yer almadı.

    Fenerbahçe, Trabzonspor u 3 golle yendi #3

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