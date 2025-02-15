Fenerbahçe, Trabzonspor'u iki golle yendi
AA & Ensonhaber

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Kadir Özcan Tesisleri'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 26. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda Karyna Alkhovik'in 82. dakikadaki golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, 15. galibiyetiyle puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

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Emre Çalışkan
Editor