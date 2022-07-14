Fenerbahçe 3 yeni futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Willian Arao ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler Tiago Çukur ve Joshua King'i resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus liderliğinde takımına yeni oyuncular kazandırmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile prensipte anlaşmıştı. Arao'nun uçağı bu akşam İstanbul'a indi.

Willian Arao

30 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolleri sonrası, resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Arao'ya yıllık 1.2 milyon euro ücret verecek sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği VİDEO

Tiago Çukur

Fenerbahçe'nin diğer transferi ise Tiago Çukur oldu.

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki milli forvetle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda, Türk dizisi Çukur'a gönderme yapıldı.

Joshua King

Transfer döneminde hamlelerini bir bir açıklayan Fenerbahçe, Joshua King'e de sarı lacivertli formayı giydirdi.

Yapılan açıklamada Norveçli oyuncu King'in Fenerbahçe'ye transferi resmiyet kazanmış oldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joshua King'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"Benim 8 yaşından bu yana iki tane arkadaşım koyu Fenerbahçeli"

Resmi imzayı attıktan sonra konuşan Joshua King yaptığı açıklamada, "Muazzam bir his yaşıyorum. Benim 8 yaşından bu yana iki tane arkadaşım koyu Fenerbahçeli. Hatta bir tanesi, çocuğuma 3-4 yıl önce Fenerbahçe forması hediye etti. İnşallah bu formayı sen de giyersin dedi, o gün geldi." sözlerini kullandı.