Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç için pankart Fenerbahçe kongre üyeleri, olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde başkan Ali Koç'a sevgilerini gösterdikleri bir pankartı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun tribünlerinde açtı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar gereği olağanüstü genel kurul toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda yapılıyor.

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri; Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyuncular Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte stada geldi.

Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Üyeler, İsmail Kartal’a da uzun süre tezahüratta bulundu.

Tribünlerden Ali Koç'a destek

Fenerbahçe Kongre üyeleri ise başkan Ali Koç'a büyük bir jestte bulundu.

2 Nisan 1967 tarihinde doğan ve 57. yaş gününü kutlayan Koç, için sarı-lacivertli futbolseverler anlamlı bir pankart açtı.

Fenerbahçe tribünleri, "Yolu sen çizdin birlikte yürüyeceğiz sonsuza kadar" ifadelerinin yer aldığı koreografi yaptı.