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Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a tepki!

Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a tepki! Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor'la oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Ali Koç'a tepki gösterdi ve "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.