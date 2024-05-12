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Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. hafta maçında Kayserispor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-0 üstün ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla puanını 93'e çıkardı.
Maçın ikinci yarısında ise tribünlerde protesto yaşandı.
Yönetim istifaya çağrıldı
Sarı-lacivertli taraftarlar, Kayserispor karşılaşmasının 74. dakikasında yönetim aleyhinde tezahüratta bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Sarı-lacivertli tribünlerin bir bölümü bu dakikada, "Ali Koç istifa" tezahüratı yaptı. Bir bölüm Fenerbahçe taraftarı ise bu tepkiyi ıslıkladı.
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