UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar, futbolcuları önce alkışladı sonra ıslıklayarak protesto etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora sokan Fenerbahçe'de taraftarlar da maç sonunda bir hayli kızgındı.

TARAFTARLAR ÖNCE ÇAĞIRDI, SONRA ISLIKLADI

Maç boyunca eski sarı-lacivertli tribün geleneğinden uzak duran taraftarlar rakip takımı baskı altına alamazken maçın bitiş düdüğünün ardından da ilginç bir olay yaşandı.

Kale arkası tribünlerinden bir grup, futbolcuları destek için çağırırken, kale arkasına yönlenen oyunculara diğer taraftarlar ıslık ve yuhalamayla tepki gösterdi.

İki ayrı tepkiyle karşı karşıya kalan sarı-lacivertli futbolcular kısa bir süre taraftarları alkışladıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe tribünlerinden futbolculara önce alkış sonra protesto ViDEO