Fenerbahçe tribünlerinden Jose Mourinho'ya destek!

Haber Merkezi

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde Fenerbahçe tribünleri, teknik direktör Jose Mourinho'ya destek verdi.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Galatasaray derbisi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, aldığı 2 maç ceza nedeniyle bugün takımının başında sahaya çıkamadı ve müsabakayı tribünden takip etti.

"SENİN YANINDAYIZ"

Öte yandan seremoni öncesi stat hoparlöründen 'Jose Mourinho' bestesi çalınırken, Fenerium Üst Tribünü'ne ise 'We stand with you' (Senin yanındayız) pankartı asıldı.