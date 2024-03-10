Fenerbahçe tribünlerinden maç öncesi Emre Belözoğlu'na tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Pendikspor maçı öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan kritik müsabaka öncesinde Fenerbahçe tribünlerinden Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na flaş bir tepki geldi.

Tribünlerden Belözoğlu'na küfürlü tezahürat

Maç öncesinde kale arkasında bulunan taraftarların Belözoğlu hakkındaki küfürlü tezahüratlara tribünlerin önemli bir kısmı da eşlik etti ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçında başlayan gerginlik devam etti.

Neler olmuştu?

Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçında deplasmanda yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulunmuş, Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada "150 yıl yaşasam böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 343 Digital YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'nun "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok" sözleri, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.