Fenerbahçe tur avantajını aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 1-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi ağırladı.

İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta ikinci yarıya sarı laciverli ekip hızlı başladı.

MUHAMMED İLK DEFA GOLLE BULUŞTU

Fenerbahçe'nin aradığı golü 65. dakikada genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya attı.

Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.