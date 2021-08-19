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    Fenerbahçe tur avantajını aldı

    Fenerbahçe tur avantajını aldı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını 1-0 yendi.
    • AA
    • 19.08.2021 - 23:41
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 23:55
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi ağırladı.

    İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta ikinci yarıya sarı laciverli ekip hızlı başladı.

    Fenerbahçe tur avantajını aldı #1

    MUHAMMED İLK DEFA GOLLE BULUŞTU

    Fenerbahçe'nin aradığı golü 65. dakikada genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya attı.

    Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

    Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

    Fenerbahçe tur avantajını aldı #2

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