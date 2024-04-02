Fenerbahçe, Türk futbolundaki geleceğini netleştiriyor Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

ensonhaber.com

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı. Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağanüstü genel kurula gideceğini açıklamıştı.

Genel kurul gerçekleştiriliyor

Sarı-lacivertli camia, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda üyelerin yoğun katılımıyla olağanüstü genel kurul düzenliyor.

Koç, genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek.

Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak.

Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak.