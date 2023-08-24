Fenerbahçe - Twente - CANLI SKOR Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi evinde konuk ediyor.

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62' Goool… Fenerbahçe 3-1 Twente (İrfan Can Kahveci) Bu kez de sol kanattan çizgiye inen Ferdi'nin penaltı noktasına gönderdiği ortada İrfan Can Kahveci, uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye çıkardı.



60’ Goool… Fenerbahçe 2-1 Twente (Szymanski) Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel'in penaltı noktası üzerine çevirdiği topu Szymanski, sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla kaleye yollayarak takımını öne geçirdi.

58' Twente'de oyuncu değişikliği.. Manfred Ugalde'nin yerine Ricky van Wolfswinkel, Mathias Kjoeloe'nun yerine Rots oyunda.

57' Yine Fenerbahçe atağında İrfan Can, sağ kanattan içeri sokularak ortasını yaptı ancak top savunmadan sekip dışarı çıktı.



56' Fenerbahçe yine etkili geldi. Ceza alanındaki karambolde Szymanski'nin vuruşunda top savunmada kaldı.

55' Temsilcimiz bu dakikalarda rakibin de 10 kalmasının avantajıyla yeniden oyuna ağırlığını koydu.



54' Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ile bulduğu gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

49' Temsilcimiz bu dakikalarda topa hakimiyette zorlanıyor..

Fenerbahçe ikinci yarıya İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel değişikliğiyle başladı. Çıkan oyuncular Mert Müldür ve Ryan Kent.

Twente'de ise Alec Van Hoorenbeeck, Sem Steijn'ın yerine oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Twente

2 dakika uzatma..



44' Sarı lacivertliler bu dakikalarda baskılı geliyor. Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Batshuayi kafayı vururken, top üstten dışarı çıktı.



43' Pozisyonun kırmızı kartlık olaup olmadığını görmek için VAR'a giden hakem Madley, Youri Regeer'e verdiği kartı kırmızıya döndürdü. Twente 10 kişi.



42' Mert Müldür sağ çaprazda yerde kalırken, Youri Regeer sarı kart gördü.

41' Temsilcimiz bu dakikalarda toğun kontrolünü eline almış durumda.



40' Ryan Kent'in sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada top savunmaya sekerek kornere çıktı. Devamında sağ kanatta topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ortasında Djiku'dan önce savunma tı-opu kafayla uzaklaştırdı.



36' Twente'de Manfred Ugalde sarı kart görürken, Ferdi de Alfons Sampsted'in müdahalesi ile yerde kaldı. Twenteli oyuncuların sert müdahalelerde bulunması sonrası İsmail Kartal, hakeme tepki gösterdi.



32’ Goool… Fenerbahçe 1-1 Twente (Oosterwolde) Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan ortasında, ceza alanı çizgisi üzerinden topa kafayı vuran Jayden Oosterwolde skora eşitlik getirdi.

31' Fred, nefis bir çalımla sağ çaprazdan ceza alanına girip ortasını yaptı, ancak savunmadan seken top kornere gitti. Fred'in şık çalımı sonrası tribünler coştu.



26' Sebastian Szymanski'nin orta alanda yerde kaldığı pozisyonda hakem devam deyince tribünlerden protesto edildi.



24' Fenerbahçe atağında Tadic, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür topa yükseldi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23' Twente, Michel Vlap ile ikinci gole çok yaklaştı. Vlap'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda İrfan Can gole izin vermedi.



20' Gol... Fenerbahçe 0-1 Twente (Ugalde) Ceza alanında topla buluşan Ugalde'nin vuruşu direkten döndü. Seken topu tamamlayan Ugalde, takımını öne geçirdi.

16' Temsilcimiz bu dakikalarda ataklarını artırdı. Tadic'in sol kanattan bu kez sağ ayağıyla ortasında top auta giderken, Ferdi Kadıoğlu da sol çaprazdan içeri sokularak ceza alanı dışından şutunu çekti. Ancak top kaleci Lars Unnerstall'da kaldı.

13' Fenerbahçe etkili geliyor. Orta alanda rakibinin müdahalesi ile yerde kalan Fred'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi, şut açısı bulamadı. Bu kez sol çaprazda topla buluşan Sebastian Szymanski, ceza alanına girmeden şutunda top kalecide kaldı.

10' Karşılaşmada 10 dakika geride kalırken, iki tarafta da çok top kaybı yaşandı.



9' Alexander Djiku'nun orta alanda Manfred Ugalde'ye müdahalesi sonrası serbest vuruşta Sem Steijn, sağ kanattan ceza alanına ortaladı, Mert kafayla topu uzaklaştırdı.

6' Twente kalecisi Lars Unnerstall, vakit geçirdiği gerekçesiyle Fenerbahçe tribünleri tarafından ıslıkla protesto edildi.



5' Ryan Kent'in sağ kanattan çizgiye inerek arka direğe ortaladı top, Tadic'e yetişmedi.



4' Jayden Oosterwolde, ceza alanı önünde Manfred Ugalde'yi düşürdü. Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı çıktı.



2' Fenerbahçeli taraftarlar yoğun bir destekle takımlarına tezahüratta bulunuyor.



1' Maç başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başladı. Müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetiyor. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Klojo, Rots, Stejin, Regeer, Ugalde