Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Gelişim Ligi 28. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Türk futbolunun iki güzide kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, bu defa 19 Yaş Altı derbisinde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, U19 Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında 3 puan için kozlarını paylaşacak.

33. haftayı geride bırakan ligde Aslan, 73 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Kanarya ise 67 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İlk maçı 4-1 kazanmayı başaran Sarı Lacivertliler, bir kez daha kazanıp rövanş maçında da 3 puanı kapmak istiyor. Aslan ise rövanşı alarak dönmeyi hesaplıyor.

Futbolseverler ise maçın tarihi ve saati hakında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Peki Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe U19 - Galatasaray U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak U19 derbisi, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bilet fiyatları

Maraton Alt: 10 TL

1907 Tribünü: 500 TL

Hatıra Bilet: 5 TL