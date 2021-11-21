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    Fenerbahçe U19, Galatasaray'ı 4 golle geçti

    U19 Gelişim Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2 büyük camianın genç yeteneklerini karşı karşıya getiren mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2021 - 15:31
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    Fenerbahçe U19, Galatasaray'ı 4 golle geçti

    U19 Gelişim Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2 büyük camianın genç yeteneklerini karşı karşıya getiren mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Melih Bostan (2), Ruhan Arda Aksoy ve Arda Okan Kurtulan kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Bartuğ Elmaz'dan geldi.

    FRİKİK GOLÜ GALATASARAY’A YETMEDİ

    Sarı Kırmızılılar genç futbolcunun 16. dakikada attığı müthiş frikik golüyle öne geçmesine rağmen 2. yarıda rakibine üstünlük sağlayamadı.

    Sarı Lacivertliler'de ise Arda Güler ile Melih Bostan'ın 2. yarı performansları taraftarlarını mest etti.

    Fenerbahçe U19, Galatasaray ı 4 golle geçti #1

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