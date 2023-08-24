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Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı Abone Olun

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişiklik yaptı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Twente maçının kadrosundan Luan Peres ve Miha Zajc'ın çıkarıldığını, iki ismin yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiğini açıkladı.

ensonhaber.com Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada Twente maçının kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtildi. Peres ve Zajc'ın yerine Osayi Samuel ve Bartuğ Açıklamada Luan Peres ve Miha Zajc'ın kadrodan çıkarıldığı, iki ismin yerine Bright Osayi Samuel ve Bartuğ Elmaz'ın dahil edildiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Twente'yi konuk edeceği mücadele 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer aldı: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Fred Santos, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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