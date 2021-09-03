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    Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı

    Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 16:36
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 17:05
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    Bu sezon Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya ilettiği liste belli oldu.

    Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, yeni transferler Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer'in listeye dahil edildiği açıklandı.

    B Listesi içinde ise genç oyuncular Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu Kulbilge, Melih Bostan ve Fatih Şanlıtürk yer aldı.

    FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ

    • A listesi:
    • Altay Bayındır
    • Berke Özer
    • Osman Ertuğrul Çetin
    • Nazım Sangare
    • Min Jae Kim
    • Attila Szalai
    • Marcel Tisserand
    • Serdar Aziz
    • Filip Novak
    • Luiz Gustavo
    • Jose Sosa
    • İrfan Can Kahveci
    • Mert Hakan Yandaş
    • Mesut Özil
    • Muhammed Gümüşkaya
    • Ferdi Kadıoğlu
    • Miha Zajc
    • Max Meyer
    • Dimitris Pelkas
    • Bright Osayi-Samuel
    • Enner Valencia
    • Mergim Berisha
    • B listesi:
    • Arda Güler
    • Arda Okan Kurtulan
    • Bartu Kulbilge
    • Melih Bostan
    • Fatih Şanlıtürk

    Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı #1

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