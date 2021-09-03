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Fenerbahçe, UEFA kadrosunu açıkladı
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 16:36
- Güncelleme : 03.09.2021 - 17:05
Bu sezon Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya ilettiği liste belli oldu.
Sarı lacivertli ekipten yapılan açıklamada, yeni transferler Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer'in listeye dahil edildiği açıklandı.
B Listesi içinde ise genç oyuncular Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu Kulbilge, Melih Bostan ve Fatih Şanlıtürk yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ
- A listesi:
- Altay Bayındır
- Berke Özer
- Osman Ertuğrul Çetin
- Nazım Sangare
- Min Jae Kim
- Attila Szalai
- Marcel Tisserand
- Serdar Aziz
- Filip Novak
- Luiz Gustavo
- Jose Sosa
- İrfan Can Kahveci
- Mert Hakan Yandaş
- Mesut Özil
- Muhammed Gümüşkaya
- Ferdi Kadıoğlu
- Miha Zajc
- Max Meyer
- Dimitris Pelkas
- Bright Osayi-Samuel
- Enner Valencia
- Mergim Berisha
- B listesi:
- Arda Güler
- Arda Okan Kurtulan
- Bartu Kulbilge
- Melih Bostan
- Fatih Şanlıtürk