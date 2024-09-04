Fenerbahçe, UEFA kadrosunu tamamladı

AA & Ensonhaber

Sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan'ın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarını paylaştı.

"UEFA KADROMUZ TAMAM"

Kızılhan,

Sezon başında belirlediğimiz strateji doğrultusunda futbol takımımıza gereken takviyeleri en uygun şekilde yaptığımıza inanıyoruz. UEFA kadromuzu da bu çerçevede tamamladık

dedi.

"POTANSİYELİ YÜKSEK GENÇLERİ ALACAĞIZ"

Tamamlanan UEFA kadrosunun dışında transfer çalışmalarının devam edeceğini belirten Kızılhan,

Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda transfer süreçlerimiz ve potansiyel hamlelerimiz kesintisiz olarak sürüyor. Kadromuzu derinleştirmek ve değerini artırmak adına alternatif oyuncularla ilgili girişimlerimiz devam etmekte. Ayrıca, kısa ve orta vadeli planlamamız kapsamında potansiyeli yüksek genç oyuncu transferleri de gündemimizde