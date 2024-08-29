Fenerbahçe ve Alanyaspor'un 17'nci randevusu Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar oynanan 16 maçta Fenerbahçe 9 galibiyet elde ederken, Alanyaspor 3 kez kazandı ve 4 maç beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında cuma günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önceki 16 maçta; Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken, Alanyaspor 3 kez galip geldi ve 4 karşılaşma berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

İki takım İstanbul’da toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 4 galibiyet elde ederken, 3 maç berabere sonuçlandı ve Alanyaspor 1 kez kazandı. İstanbul’daki maçlarda Fenerbahçe, 17 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, iki takım arasındaki en farklı galibiyeti 2022-2023 sezonunda 5-0’lık skorla aldı. Resmi maçlarda en farklı galibiyet ise 23 Ocak 2008’de Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin 10-3 galibiyetiyle gerçekleşti.

Alanyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini 16 Eylül 2019’da 3-1’lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE’NİN SON MAĞLUBİYETİ

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda evinde 2-1’lik skorla yaşadı.

Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 16 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Geçen sezon Kadıköy’de oynanan son maç ise 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.