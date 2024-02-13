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Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig'den 6 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.