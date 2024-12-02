Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig'de sahne alıyor! CANLI SKOR

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Süper Lig'in 14. haftası iki kritik müsabakayla tamamlanıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş haftanın kapanışında sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Kostic, Fred, İsmail, İrfan Can, Tadic, Oğuz Aydın, En-Neysri

Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Arda, Bruno, Mbakata, Ogün, N'Diaye, Maxim, David, Lungoyi, Kenan

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar