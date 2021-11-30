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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son haftalardaki performansı
Süper Lig'in son 6 haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, sadece Galatasaray'a karşı galibiyet alabildi.
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 14:59
Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini açık ara farkla sürdürdü, 3 büyükler ise şampiyonluk yarışından git gide uzaklaşıyor.
Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor ve Hatayspor'a 10 puan fark atmış durumda.
Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 14, Beşiktaş ile arasında 16 puan fark bulunuyor.
6 HAFTADA SADECE GALATASARAY'A KARŞI GALİBİYET
Son haftalarda 3 büyüklerde ciddi bir düşüş yaşanırken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı.
Son 6 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı mücadelelerden sadece Galatasaray maçında galip gelebildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puan alabildi.