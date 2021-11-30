Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son haftalardaki performansı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son haftalardaki performansı

Süper Lig'in son 6 haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, sadece Galatasaray'a karşı galibiyet alabildi.

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini açık ara farkla sürdürdü, 3 büyükler ise şampiyonluk yarışından git gide uzaklaşıyor.

Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor ve Hatayspor'a 10 puan fark atmış durumda.

Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 14, Beşiktaş ile arasında 16 puan fark bulunuyor.

6 HAFTADA SADECE GALATASARAY'A KARŞI GALİBİYET

Son haftalarda 3 büyüklerde ciddi bir düşüş yaşanırken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Son 6 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı mücadelelerden sadece Galatasaray maçında galip gelebildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puan alabildi.