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    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son haftalardaki performansı

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son haftalardaki performansı

    Süper Lig'in son 6 haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, sadece Galatasaray'a karşı galibiyet alabildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 14:59
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    Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini açık ara farkla sürdürdü, 3 büyükler ise şampiyonluk yarışından git gide uzaklaşıyor.

    Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor ve Hatayspor'a 10 puan fark atmış durumda.

    Bordo-mavililerin Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 14, Beşiktaş ile arasında 16 puan fark bulunuyor.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ın son haftalardaki performansı #1

    6 HAFTADA SADECE GALATASARAY'A KARŞI GALİBİYET

    Son haftalarda 3 büyüklerde ciddi bir düşüş yaşanırken, ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

    Son 6 haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş oynadığı mücadelelerden sadece Galatasaray maçında galip gelebildi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş, sarı-kırmızılı rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puan alabildi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ın son haftalardaki performansı #2

    Fenerbahçe ve Beşiktaş ın son haftalardaki performansı #3

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