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Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

"BU ATAMALARA DİKKAT EDİN"

Yaşanan bu gelişme üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Özbek, şu sözleri sarf etti:

"Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullandım; Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek sadece yönetimler değişmiş, başka hiçbir şey değişmemiş! Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem için bir çok şey söyledim. Başka bir hakem kalmadı mı MHK? Ben çok nadir hakemler hakkında konuşurum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum ama inadına bu hakemi verdiniz. Bu konular dikkate alınmazsa, lig maçları daha da zorlaşacaktır. TFF'ye sesleniyorum, bu atamalara dikkat edin.