Fenerbahçe ve Galatasaray, Vedat Muriç'i istiyor

Santrfor ihtiyacını karşılamak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha Vedat Muriç için karşı karşıya geldi. Daha önce sarı-lacivertlilere imza atan Kosovalı'nın yeni adresi merak konusu.

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha Vedat Muriç için yarışacak.

Lazio'da umduğunu bulamayan Kosovalı golcü için gemileri yakan ezeli rakipler, İtalyan takımının kapısını çalacak.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Kiralık formülünü devreye sokmak isteyen 2 takım da Muriç'i kadrosuna katmak isterken, Vedat'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe transferde bir adım önde olsa da sarı-kırmızılıların, cezbedici bir teklifle 27 yaşındaki golcüyü ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

VERİMSİZ BİR SEZON DAHA

Lazio'ya geçen yıl 20 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Muriç, bu sezon çıktığı 11 maçta gol atamazken sadece 1 asistle gole katkı sağladı.