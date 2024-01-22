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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5 haftalık fikstürü

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5 haftalık fikstürü Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken önümüzdeki 5 haftanın programı da belli oldu. Sizce Fenerbahçe ve Galatasaray 5 haftada kaç puan toplar?