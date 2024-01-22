Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5 haftalık fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nefesleri kesen şampiyonluk yarışı devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar haftayı moralli kapatırken, sarı-lacivertliler de Samsun maçındaki kaybın ardından 3 puanla yeniden zirvedeki yerini sağlamlaştırma peşinde.

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Transfer için kolları sıvayan yönetimler, hocaların isteği doğrultusunda takıma takviye yaparken, önümüzdeki 5 haftalık periyot ise taraftarları heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe'nin 5 haftalık fikstürü şu şekilde: (E: Ev Sahibi - D: Deplasman)

Galatasaray'ın 5 haftalık fikstürü şu şekilde: (E: Ev Sahibi - D: Deplasman)

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