Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 5 haftalık fikstürü

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Süper Lig'in 21. haftası geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın nefesleri kesen şampiyonluk yarışı devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar haftayı moralli kapatırken, sarı-lacivertliler de Samsun maçındaki kaybın ardından 3 puanla yeniden zirvedeki yerini sağlamlaştırma peşinde.
İsmail Kartal ve Okan Buruk, planlarını şampiyonluğa göre yaptı...
Transfer için kolları sıvayan yönetimler, hocaların isteği doğrultusunda takıma takviye yaparken, önümüzdeki 5 haftalık periyot ise taraftarları heyecanlandırıyor.
Fenerbahçe'nin 5 haftalık fikstürü şu şekilde: (E: Ev Sahibi - D: Deplasman)
Galatasaray'ın 5 haftalık fikstürü şu şekilde: (E: Ev Sahibi - D: Deplasman)
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