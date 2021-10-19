Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarının hakemleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarının hakemleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edeceği 3. hafta maçını, Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Ivanov yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; 21 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakada Ivanov'un yardımcılıklarını Roman Usachev ile Valeri Danchenko yapacak.

Aynı ülkeden Kirill Levnikov ise dördüncü hakem olarak görev alacak.





GALATASARAY MAÇI

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 21 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada, Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Lechner'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch gerçekleştirecek.

Avusturyalı Markus Hameter ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.



