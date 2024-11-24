Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarındaki iki tartışmalı pozisyonu hakemler yorumladı

Haber Merkezi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Aynı gün Fenerbahçe de Kayserispor'la karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini 6-2'lik ezici bir skorla mağlup etti.

İki ayrı maçta da tartışmalı pozisyonlar yaşandı. beIN trio ekibi, Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonunu ve Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı.

"PENALTI KARARI YANLIŞ"

Bahattin Duran: "Rakibinin teması söz konusu değil, hiçbir açıdan penaltı söz konusu değil. Tabanını da rakibe doğru getiren Kostic. Kayserisporlu oyuncunun hiçbir şekilde teması yok. Kostic'in yaptığı hakeme aldatmaya yönelik hareket. Sarı kart vermeliydi. VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Kesinlikle ve kesinlikle Kayserisporlu oyuncunun teması, müdahalesi söz konusu değil. Hakemin yanlış kararını VAR devreye girerek düzeltmeliydi."

Deniz Çoban: "Direnç Tonusluoğlu niye geriye kaçıp pozisyondan uzaklaşıyor, tecrübeli bir hakem artık. Penaltıya benzer hiçbir şey yok. Kontak olsa VAR o yüzden karışmadı diyeceğim. VAR müdahalesiyle penaltının iptali gerekirdi. Hakem hata yaptı, VAR devreye girmedi hata yaptı. Aldatmadan Kostic, sarı kart görmeliydi."

Bülent Yıldırım: "Oyun kurallarındaki faule benzeyen bir şey yok. Penaltı değil, penaltı olmadığı çok net. Keşke VAR devreye girip düzeltseydi."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"KARAR DOĞRU"

Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonu da gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından biriydi.

Pozisyonla ilgili beIN trio ekibi net yorumlar yaptı.

Bahattin Duran: "Kontrolsüz basma var. İkinci sarı kart doğru. Oyuncunun ihracı doğru karar."

Deniz Çoban: "Umut vadeden atak yok, sportmenlik dışı faul yok, taktik faul yok. Oyuncu dikkatsiz. Kontrolsüz bir hamle. Niyeti, Torreira'ya bir şey yapmamak ama Torreira topu aldığı anda kendini oyuncunun önüne atıyor, hakkı mı hakkı. Kontrolsüz hareket oluyor, sarı kart doğru."

Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz hamle. Basma var tendona, adımı ayarlaması lazım. İkinci sarı kart doğru."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)