Fenerbahçe ve Jose Mourinho dış basında geniş yer buldu Fenerbahçe’de mevcut yönetim, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Yaşanan bu gelişme dış basınında da geniş yankı buldu.

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ensonhaber.com

Süper Lig’de sezonu 99 puanla 2’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de, yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa aday olan mevcut başkan Ali Koç, yeni sezonda futbol A takımı teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile yola devam etmeyecek.

Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, bu konudaki kararı İsmail Kartal’a tebliğ etti.

Kulüp bu kararı önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi olarak açıklayacak.

Dış basın manşetlere taşıdı

Yaşanan bu gelişme ise dünya basınında geniş bir yer buldu.

Fenerbahçe'nin Mourinho'yu takımın başına getirecek olması sonrasında dış basın, bu gelişmeyi manşetten okuyucularıyla buluşturdu.

İşte dış basında çıkan Fenerbahçe ve Mourinho haberleri

Tuttomercato

Portekizli teknik adam, geçtiğimiz ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahce'yle sözleşme imzalamaya hazır. "Özel biri", sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir.

Corriere dello Sport

Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho yedek kulübesine dönmeye hazır.

Tuttosport

Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam, birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak.

Calcio Mercato

Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir.

A Bola

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzalandığının açıklanması da yer alıyor. Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın.

Daily Mail

Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden beş ay geçtikten sonra iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahce'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Daha önce Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefi olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak.

Express

Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Mourinho, bu hamleyle Portekizli yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester United ve Chelsea oyuncularıyla da bir araya gelecek.

The Sun

Jose Mourinho'nun, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş beklediği bildiriliyor. 61 yaşındaki Mourinho, en son görevden alınmasından bu yana geçen dört ay içinde, Manchester United'a dönüşü de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde.

Mirror