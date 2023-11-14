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Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğu 4 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.