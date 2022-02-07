Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR DİSİPLİNE VERİLDİ

Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.